Голодный китаец сдал кошку «в аренду» за апельсины

По словам мужчины, он никак не думал, что карантин введут на такой длительный срок, поэтому не рассчитал свои запасы еды. При этом многие жители дома, оказавшиеся в подобной ситуации, создали чат, где предлагают обмен продуктами.

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Там он увидел, что одна из соседок предлагает половину коробки апельсинов и яблок. Сначала он предложил ей мясной бульон, но женщина отказалась, однако просто так отдала соседу два апельсина.