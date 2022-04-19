Голодный китаец сдал кошку «в аренду» за апельсины

По словам мужчины, он никак не думал, что карантин введут на такой длительный срок, поэтому не рассчитал свои запасы еды. При этом многие жители дома, оказавшиеся в подобной ситуации, создали чат, где предлагают обмен продуктами.
Там он увидел, что одна из соседок предлагает половину коробки апельсинов и яблок. Сначала он предложил ей мясной бульон, но женщина отказалась, однако просто так отдала соседу два апельсина.
Ин чувствовал себя неловко, а потом вспомнил, что как-то женщина интересовалась, есть ли у него кошка. Решив, что она очень любит этих животных, китаец предложил ей необычную сделку — он даст поиграть ей с питомицей взамен на подаренные апельсины. Предложение было принято, и кошка шанхайца полчаса провела у соседки, а затем вернулась домой.