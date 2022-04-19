Москвичка дала объявление об аренде «собаки-террористки» на популярном сайте объявлений. Питомца породы сиба-ину со сложным характером предлагается арендовать за цену от 2,5 тысячи рублей в час.

Фото: Мослента Мослента

Автор необычного объявления рассказала, что собаку женского пола по кличке Ками можно взять к себе на субботу и воскресенье с 7 утра до 9 вечера. График составляется под индивидуальный запрос, с клиентом оформляют юридический договор.

«Если ваши дети хотят собаку, а вы категорически против, предлагаю в аренду уникальную, единственную в своем роде сиба-ину. Она уничтожит любое желание заводить животное»,

— заявила пользователь.

По ее словам, Ками издает громкие звуки, грызет вещи и может съесть игрушки ребенка. При этом сиба-ину не дает вывести себя погулять на улицу и испражняется прямо на пол.

«Помогаем развеять миф о собаке-улыбаке, объясняем специфику породы и сдерживаем необъективное желание завести собаку»,