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32 минуты назад

Россиянка продает пойманного клеща для опытов

Газета.Ru

В Новосибирске девушка решила продать клеща за 500 рублей на Avito, чтобы покупатель мог использовать его в научных целях.

Россиянка продает пойманного клеща для опытов
Фото: pixabay.compixabay.com

Насекомое она нашла 18 апреля. По всей видимости, выпить кровь он не успел, поскольку его брюшко не увеличено. Девушка завернула паукообразное существо в скотч, сфотографировала с разных ракурсов и решила немного на нем заработать.

Длина клеща всего лишь несколько миллиметров, однако продавец знает, что насекомых используют для опытов. У нее есть знакомые, которые тестируют химические вещества, отпугивающие вредителей, отметила девушка в интервью kp.ru.

Тем не менее продавец понимает, что в единичном экземпляре насекомое будет мало кому интересно.

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