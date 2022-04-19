Россиянка продает пойманного клеща для опытов

В Новосибирске девушка решила продать клеща за 500 рублей на Avito, чтобы покупатель мог использовать его в научных целях.

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Насекомое она нашла 18 апреля. По всей видимости, выпить кровь он не успел, поскольку его брюшко не увеличено. Девушка завернула паукообразное существо в скотч, сфотографировала с разных ракурсов и решила немного на нем заработать.

Длина клеща всего лишь несколько миллиметров, однако продавец знает, что насекомых используют для опытов. У нее есть знакомые, которые тестируют химические вещества, отпугивающие вредителей, отметила девушка в интервью kp.ru.