Мужчина застрял в мусорном баке и провел в нем три дня

Житель американского города Клифтон, штат Нью-Джерси, застрял в мусорном баке и три дня ждал спасения. Об этом сообщает Insider.

Фото: Pixabay Pixabay

60-летний мужчина, чье имя не уточняется, упал в контейнер, когда пытался дотянуться до выброшенного стула, который ему понравился. Он не смог выбраться из контейнера самостоятельно и провел внутри три дня.

Все это время американец звал на помощь, однако никто не откликался. Лишь на третий день местный житель услышал крики и вызвал полицию и спасателей. Прибывшие сотрудники экстренных служб извлекли пенсионера из контейнера.