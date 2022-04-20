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2 часа назад

Бывшая стриптизерша собирает деньги у подписчиков на выборы в конгресс

В США бывшая стриптизерша Александра Хант, которая баллотируется в конгресс, запустила сбор денег на OnlyFans – социальную сеть, на которой авторы устанавливают для подписчиков цены для просмотры их постов. Средства она направит на свою предвыборную кампанию.

Бывшая стриптизерша собирает деньги у подписчиков на выборы в конгресс
Фото: Кадр из фильма "Шоугелз"Кадр из фильма "Шоугелз"

«Кто сказал, что я должна проиграть выборы, стартуя на OnlyFans? В OnlyFans нет ничего постыдного»,

– написала Александра.

Во время обучения в колледже Хант подрабатывала танцовщицей стриптиза, чтобы оплачивать счета. Она говорит, что не стыдится прошлого и сейчас, несмотря на предрассудки общества, хочет победить на выборах, став политиком в третьем избирательном округе Пенсильвании.

Финансировать предвыборную кампанию экс-стриптизерша решила через сервис OnlyFans. Как отмечает издание DailyMail, на ее аккаунте нет незаконного контента, в нем Александра публикует видео, посвященные выборам.

Безумный мир,Александр Хант,
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