Бывшая стриптизерша собирает деньги у подписчиков на выборы в конгресс

В США бывшая стриптизерша Александра Хант, которая баллотируется в конгресс, запустила сбор денег на OnlyFans – социальную сеть, на которой авторы устанавливают для подписчиков цены для просмотры их постов. Средства она направит на свою предвыборную кампанию.
«Кто сказал, что я должна проиграть выборы, стартуя на OnlyFans? В OnlyFans нет ничего постыдного»,
– написала Александра.
Во время обучения в колледже Хант подрабатывала танцовщицей стриптиза, чтобы оплачивать счета. Она говорит, что не стыдится прошлого и сейчас, несмотря на предрассудки общества, хочет победить на выборах, став политиком в третьем избирательном округе Пенсильвании.
Финансировать предвыборную кампанию экс-стриптизерша решила через сервис OnlyFans. Как отмечает издание DailyMail, на ее аккаунте нет незаконного контента, в нем Александра публикует видео, посвященные выборам.