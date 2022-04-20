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3 часа назад

Ирландец 12272 раза за год пожаловался на шум аэропорта

Газета.Ru

Более 90% всех жалоб, поступивших в международный аэропорт Дублина за 2021 год, были от одного человека. Как сообщает Independent, неназванный житель пригорода Дублина Онгар пожаловался на шум в аэропорту 12272 раза.

Ирландец 12272 раза за год пожаловался на шум аэропорта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Издание отмечает, что в среднем оператор горячей линии фиксировал в среднем 34 жалобы в день. Отмечается, что в 2020 году ирландец пожаловался на шум от самолетов 6227 раз, а с начала 2022 года с его номера поступило уже 5276 жалоб.

При этом, в соответствии с нормами местного законодательства, самолеты должны приземляться и подниматься в воздух таким образом, чтобы доставлять наименьший дискомфорт жителям находящихся поблизости от аэропорта населенных пунктов.

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