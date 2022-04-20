Не знавшая о своей беременности женщина родила дочь

Пользовательница TikTok @followjordannnnn рассказала, как не заметила беременность и внезапно родила дочь. Ее историю опубликовало издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В одном из своих видео 25-летняя Джордан объясняет, что не подозревала о своей беременности до тех пор, пока не родила дочь. В качестве оправдания она продемонстрировала свои фотографии во время беременности, на которых ее внешний вид ничем не отличается от обычного. По ее словам, она и перед родами продолжала носить кроп-топы и щеголять загорелым животом.

На последней фотографии, сделанной на восьмом или девятом месяце беременности, Джордан изображена в платье, но никаких признаков того, что она скоро родит, по-прежнему не видно. Как объяснила женщина, к родам она набрала всего шесть килограммов. Кроме того, ей казалось, что у нее не прекращалась менструация.

В комментариях многие пользователи заявили, что в шоке от неожиданного рождения ребенка. «Факт, что такое возможно, пугает», — написал один из них. «Боже, я бы умерла от шока», — отметила другая. «Теперь у меня появился еще один страх», — призналась третья.