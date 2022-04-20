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17 минут назад

Петербуржца осудили за нападение с сувенирным японским мечом на знакомого

Lenta.ru

Жителя Санкт-Петербурга осудили за нападение с сувенирным японским мечом на знакомого — его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» в среду, 20 апреля, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Петербуржец напал на знакомого с сувенирным японским мечом
Фото: Кадр из фильма "Убить Билла"Кадр из фильма "Убить Билла"

По данным пресс-службы, нападение произошло осенью 2021 года — петербуржец Владимир Л. распивал спиртное со знакомым. В какой-то момент Владимир достал сувенирный японский меч вакидзаси и принялся им фехтовать. Потом он напал на знакомого — нанес не менее семи ударов в голову, пару ударов по рукам и туловищу, а потом несколько раз ударил его кулаком.

Пострадавший, у которого пошла кровь, спасся бегством, а Владимир остался в комнате. Там его и обнаружили сотрудники полиции. Более точно вспомнить обстоятельства произошедшего задержанный не смог, так как был сильно пьян.

Экспертиза расценила телесные повреждения как легкий вред здоровью. В итоге суд назначил преступнику штраф в 30 тысяч рублей, но в связи с содержанием под стражей Лаврентьев освобожден от назначенного наказания.

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