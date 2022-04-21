Ядерная установка пострадала от нашествия дикобразов

Дикобразы устроили нашествие на секретную ядерную установку в израильской пустыне Негев и затерроризировали ее сотрудников. Об этом сообщает издание «Едиот ахронот».

Поначалу сотрудники учреждения благосклонно восприняли соседство с поселившимися в пустыне дикобразами. Но со временем популяция этих животных заметно увеличилась.

«Когда они поняли, что установка в Негев обеспечивает им безопасность от хищников и достаточное количество еды, их количество выросло», — объясняет эколог Захава Силаг.

В конце концов дикобразы превратились в угрозу и для установки, и для работающих на ней людей. Они роют подкопы под здания и оставляют в газоне многочисленные ямы, чтобы добраться до корней или построить норы. Пострадали и сотрудники: так, один из садовников не заметил нору и получил травму спины.

«Мы больше не выращиваем цветы, потому что дикобразы уничтожают их. Они уничтожили и молодые пальмы, которые мы посадили. Они повредили канализацию», — рассказывают представители учреждения.

Около ста дикобразов поймали и пытались переселить подальше от установки, однако они неизменно возвращались обратно. Если они не могут вернуться, то погибают. Несмотря на это, израильское управление по природе и паркам все же выдало специальное разрешение на повторное переселение животных при условии, что сотрудники учреждения примут меры, чтобы убедиться, что ни один из выселенных дикобразов не сможет вернуться.