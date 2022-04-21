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3 часа назад

Секретная ядерная установка пострадала от нашествия дикобразов

Lenta.ru

Дикобразы устроили нашествие на секретную ядерную установку в израильской пустыне Негев и затерроризировали ее сотрудников. Об этом сообщает издание «Едиот ахронот».

Ядерная установка пострадала от нашествия дикобразов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поначалу сотрудники учреждения благосклонно восприняли соседство с поселившимися в пустыне дикобразами. Но со временем популяция этих животных заметно увеличилась.

«Когда они поняли, что установка в Негев обеспечивает им безопасность от хищников и достаточное количество еды, их количество выросло», — объясняет эколог Захава Силаг.

В конце концов дикобразы превратились в угрозу и для установки, и для работающих на ней людей. Они роют подкопы под здания и оставляют в газоне многочисленные ямы, чтобы добраться до корней или построить норы. Пострадали и сотрудники: так, один из садовников не заметил нору и получил травму спины.

«Мы больше не выращиваем цветы, потому что дикобразы уничтожают их. Они уничтожили и молодые пальмы, которые мы посадили. Они повредили канализацию», — рассказывают представители учреждения.

Около ста дикобразов поймали и пытались переселить подальше от установки, однако они неизменно возвращались обратно. Если они не могут вернуться, то погибают. Несмотря на это, израильское управление по природе и паркам все же выдало специальное разрешение на повторное переселение животных при условии, что сотрудники учреждения примут меры, чтобы убедиться, что ни один из выселенных дикобразов не сможет вернуться.

Ранее сообщалось, что участок дороги в английском городе Ричмонд, Большой Лондон, перекрыли для движения, чтобы жабы-мигранты могли безопасно пересечь ее на пути к прудам, в которых они размножаются. По вечерам волонтеры «жабьего патруля» посматривают улицу.

Безумный мир,
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