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31 минуту назад

Мужчина нашел пентаграмму на полу под ковром в своем новом доме

Газета.Ru

Пользователь популярного интернет-форума Reddit под ником Адам Пауэрс выложил необычную фотографию с пентаграммой, вырезанной на деревянном полу комнаты.

Мужчина нашел пентаграмму на полу под ковром в своем новом доме
Фото: u/AdamPowers22/Redditu/AdamPowers22/Reddit

По его словам, он обнаружил символику сатанистов после того, как поднял ковер в своем недавно купленном доме. Пост вызвал у пользователей сети разные реакции. Одни люди испугались, но большая часть решила поиронизировать над ситуацией.

"Посмотри "Сверхъестественное" - типичная для этого сериала картина", - написал один из комментаторов.

"Здесь живут чертовы демоны, которые не платят за аренду!", - пошутил другой человек.

"Слава богу, я не могу позволить себе платить за съемное жилье! Я в безопасности", - написал еще один пользователь.

Ранее в интернете обсуждали природу таинственного зеленого свечения, снятого на видео в Австралии.

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