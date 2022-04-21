Мужчина нашел пентаграмму на полу под ковром в своем новом доме

Пользователь популярного интернет-форума Reddit под ником Адам Пауэрс выложил необычную фотографию с пентаграммой, вырезанной на деревянном полу комнаты.
По его словам, он обнаружил символику сатанистов после того, как поднял ковер в своем недавно купленном доме. Пост вызвал у пользователей сети разные реакции. Одни люди испугались, но большая часть решила поиронизировать над ситуацией.
"Посмотри "Сверхъестественное" - типичная для этого сериала картина", - написал один из комментаторов.
"Здесь живут чертовы демоны, которые не платят за аренду!", - пошутил другой человек.
"Слава богу, я не могу позволить себе платить за съемное жилье! Я в безопасности", - написал еще один пользователь.
Ранее в интернете обсуждали природу таинственного зеленого свечения, снятого на видео в Австралии.