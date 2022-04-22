США потратили миллионы долларов на фантастические исследования

Прекратившая сегодня существование Программа Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) правительства США потратила миллионы долларов налогоплательщиков на исследования причудливых экспериментальных технологий, таких как плащи-невидимки, антигравитационные устройства, расчеты создания туннелей на Луне с помощью ядерных взрывов. Документы AATIP, которые включают почти 1600 страниц отчетов, предложений, контрактов и заметок, раскрывают некоторые из странных приоритетов AATIP — секретной программы Министерства обороны, которая велась с 2007 по 2012 год, но стала известна общественности только в 2017 году, когда бывший директор программы покинул Пентагон.

Фото: Ядерный взрыв на Луне, фантазия художника / ©yandex Ядерный взрыв на Луне, фантазия художника / ©yandex

Возможно, наиболее интригующими среди документов являются несколько десятков докладов военной разведки, в которых серьезно обсуждается реальное использование различных «передовых технологий». Сборник включает отчеты о «путях сквозь червоточины, звездных вратах и отрицательной энергии», «высокочастотной связи гравитационных волн», «варп-двигателе, темной энергии и манипулировании дополнительными измерениями» и многих других темах, которые знакомы любителям научной фантастики.

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Авторы не чураются смелых, порой диковинных предложений по реализации передовых технологий. В отчете о «движении с отрицательной массой» авторы предлагают план поиска чрезвычайно легких металлов в центре Луны, которые могут быть «в 100 000 раз легче стали, но при этом обладать прочностью этого металла». Чтобы добраться до центра Луны, авторы предлагают проложить туннель через лунную кору и мантию с помощью термоядерных взрывов.

Неясно, привели ли эти документы к каким-либо долгосрочным инвестициям в передовые технологии. Согласно Vice, большая часть повестки дня AATIP опиралась на исследования частной компании Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS). Компания, которой управляет Роберт Бигелоу, личный друг покойного сенатора Гарри Рейда, ответственного за создание AATIP, получила контракт на 10 миллионов долларов на первый год исследований в рамках данной программы.