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1 час назад

155-килограммовая модель снялась в платье чересчур маленького размера

Lenta.ru

Американская модель и активистка бодипозитива Тесс Холлидей показала фигуру в платье чересчур маленького размера. Соответствующий материал приводит издание Wday.ru.

155-килограммовая модель снялась в платье маленького размера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Холлидей, вес которой составляет 155 килограммов, снялась в коротком голубом платье с принтом в виде желтых, оранжевых и фиолетовых цветов. При этом на фото видно, что наряд 36-летней манекенщицы оказался ей не по размеру: длина изделия не достигала колен, а вырез частично обнажал ее грудь.

Как сообщает портал, многие пользователи сети заявляли, что Холлидей специально надевает откровенную одежду. По их словам, таким образом знаменитость пытается привлечь к себе внимание. Кроме того, издание привело в качестве примера несколько снимков, на которых модель запечатлена в полупрозрачном комплекте нижнего белья розового цвета.

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