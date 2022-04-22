155-килограммовая модель снялась в платье маленького размера

Холлидей, вес которой составляет 155 килограммов, снялась в коротком голубом платье с принтом в виде желтых, оранжевых и фиолетовых цветов. При этом на фото видно, что наряд 36-летней манекенщицы оказался ей не по размеру: длина изделия не достигала колен, а вырез частично обнажал ее грудь.