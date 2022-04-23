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2 часа назад

Героя DOOM воссоздали из LEGO в натуральную величину

Чемпионат.com

Bethesda и команда Brick Live, которая создает большие модели из конструктора, представили Палача Рока из Doom в натуральную величину. На строительство у авторов ушло 210 часов или почти 9 суток.

Героя DOOM воссоздали из LEGO в натуральную величину
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Статуя из конструктора под названием Brick Slayer состоит из 44,5 тыс. деталей, а ее вес составляет 87 кг. На разработку модели потребовалось две недели. Примерно столько же потратили на сборку с учетом отдыха.

Чемпионат.com

Самой сложной деталью, по словам авторов модели, стал клинок Палача Рока из-за расположения под углом. При этом всю статую было непросто проектировать из-за элементов доспехов.

Особой задачей стал подбор цвета брони, который постарались передать как можно точнее. Узнаваемыми сделали и мелкие детали на перчатках, ботинках и наплечниках.

Некоторые из Brick Live стали фанатами Doom с 1994 года и надеются, что их работа приведёт к созданию более впечатляющих моделей по играм. В будущем авторы хотели бы сделать Ревенанта, Архвиля и Палача Рока в образе единорога (DOOMicorn Slayer).

Безумный мир,
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