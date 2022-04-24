Блогер рассказала об отбеливании зубов при помощи шампуня

TikTok-блогер из Манчестера по имени Саскиа Вард рассказала подписчикам, что изобрела новый способ отбеливания зубов - с этой целью она использует шампунь фиолетового цвета для блондинок. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам 24-летней женщины, на это решение ее вдохновила реклама фиолетовой зубной пасты. Она предположила, что шампунь для светлых волос, который содержит нейтрализующий желтизну в волосах фиолетовый пигмент, работает так же, как паста для чистки зубов.

"Я нанесла капельку шампуня на зубную щетку и помолилась, чтобы мои зубы не стали фиолетовыми",

- рассказала в ролике в соцсетях блогер о своем первом опыте использования средства для волос в качестве зубной пасты.

Она добавила, что недавно посещала стоматолога, и тот похвалил состояние ее зубов. При этом блогер пожаловалась, что ей не нравится вкус шампуня.

"На вкус фиолетовый шампунь не очень, но ради красоты приходится делать всякую дичь, так что я готова на все",

- заявила Саскиа Вард.