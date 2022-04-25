Провалившаяся за диван женщина рассмешила соцсети

Жительница Англии упала за диван в ресторане и не смогла самостоятельно оттуда выбраться, рассмешив собравшихся и пользователей соцсетей, пишет LADBible.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Линдси Кларк из Ньюкасла отмечала 47 лет в одном из ресторанов города. Выпив несколько алкогольных напитков, именинница решила сесть на спинку дивана, чтобы сделать несколько фотографий, но не удержала равновесие и упала вниз, оказавшись вверх ногами между стеной и мебелью.

"Она провела в таком положении минут 10. Мы все смеялись, но сотрудники ресторана были милыми, хотя тоже могли бы смеяться вместе с нами,"

— рассказала подруга Линдси. На помощь к Кларк пришли два официанта, которые помогли ей выбраться. Сама виновница торжества отнеслась к этой ситуации с юмором.

"Я не думала, что это будет настолько смешно",

— добавила она.