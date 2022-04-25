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57 минут назад

В Индии машинист остановил поезд, чтобы выпить чаю

Газета.Ru

На индийских железных дорогах запустили проверку в отношении машиниста поезда экспресса, следующего по маршруту Гвалиор — Барауни, который остановил локомотив посреди пути, чтобы взять стакан чая. Об этом рассказывает Times of India.

В Индии машинист остановил поезд, чтобы выпить чаю
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно заявлению официального представителя Северо-восточной железной дороги Панкаджа Сингха, сейчас руководство изучает причины, по которым машинист локомотива остановил поезд на перекрестке железнодорожных путей, игнорируя требования безопасности. Предполагается, что остановка произошла через несколько минут после того, как поезд отошел от одной из станций по пути следования. Как выяснилось при расследовании, когда состав начал движение, в кабине локомотива был только машинист.

"Скорее всего, ассистент машиниста покинул кабину локомотива и проследовал к ближайшему уличному торговцу, чтобы купить чай",

— говорится в заявлении.

К этому выводу расследователи пришли, когда узнали, что машинист остановил поезд в дороге возле лотка уличного торговца, где ассистент ждал его с двумя стаканами чая руках. Неожиданная остановка привела к тому, что движение остальных поездов по железной дороге застопорилось.

Ранее сообщалось, что карнавал в Рио-де-Жанейро превратили в политический митинг.

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