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2 часа назад

В Саудовской Аравии закрыли ресторан, где 30 лет жарили пирожки в туалете

Газета.Ru

Власти Саудовской Аравии постановили закрыть один из ресторанов города Джидда после того, как обнаружилось, что еду там готовили в туалете. Об этом сообщает портал Siasat Daily.

Закрыли ресторан, где 30 лет жарили пирожки в туалете
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что блюда, подававшиеся посетителям, готовили в санузле в течение 30 лет. Заведение располагалось в жилом доме. Как показала проверка, в туалете готовились жареные во фритюре сладости и распространенные в арабских странах индийские пирожки-самосы.

Также в ресторане были найдены просроченные продукты — в частности, мясо, курица и сыр, — срок годности которых закончился более двух лет назад. Кроме того, при проверке в помещении заведения общественного питания были обнаружены грызуны и насекомые.

Это не первый ресторан, закрытый в Джидде из-за антисанитарии. В январе этого года здесь остановили работу заведения, подававшего шарму, когда посетители увидели крысу, угощающуюся мясом прямо на вертикальном вертеле, на котором жарится мясо.

Безумный мир,
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