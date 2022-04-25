Закрыли ресторан, где 30 лет жарили пирожки в туалете

Власти Саудовской Аравии постановили закрыть один из ресторанов города Джидда после того, как обнаружилось, что еду там готовили в туалете. Об этом сообщает портал Siasat Daily.

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Отмечается, что блюда, подававшиеся посетителям, готовили в санузле в течение 30 лет. Заведение располагалось в жилом доме. Как показала проверка, в туалете готовились жареные во фритюре сладости и распространенные в арабских странах индийские пирожки-самосы.

Также в ресторане были найдены просроченные продукты — в частности, мясо, курица и сыр, — срок годности которых закончился более двух лет назад. Кроме того, при проверке в помещении заведения общественного питания были обнаружены грызуны и насекомые.