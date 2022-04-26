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3 часа назад

Женщина не выходит из дома, так как боится пришельцев

Газета.Ru

Жительница Англии боится выходить из дома из-за страха быть похищенной пришельцами, пишет LADBible.

Женщина не выходит из дома, так как боится пришельцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

51-летняя Саша Кристи рассказала, что впервые увидела НЛО в детстве, но самое яркое наблюдение произошло в 1997 году. По словам британки, она путешествовала со своей семьей, когда увидела огромный космический корабль и фигуру пришельца, пробежавшего мимо нее.

"Мой сын сказал мне, что кто-то коснулся его ноги, но я смотрела на эти огни, чтобы понять, что происходит", - вспоминает женщина.

Кроме того, женщина утверждает, что лично почувствовала чье-то касание, после которого ее одолел жуткий страх. Саша бросилась бежать, забыв даже про детей.

"В панике, в полной истерической слепоте я бежала обратно к дому, не видев, куда иду", - добавила она.

После этого случая Кристи слишком напугана, чтобы выходить из дома. Она боится, что пришельцы похитят ее, как только будет удобный случай.

"Это вызывает у меня тревогу, и я нервничаю каждый раз, когда мне нужно выйти из дома", - призналась Кристи.

Ранее маленький город в Японии стал мировым центром НЛО.

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