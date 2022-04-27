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21 минуту назад

Женившийся на виртуальном персонаже мужчина рассказал о своем браке

Lenta.ru

Виртуальная певица Хацунэ Мику перестала разговаривать с женившимся на ней Акихико Кондо из Японии. Это произошло из-за прекращения поддержки программного обеспечения для общения, сообщает Daily Mirror.

Женившийся на виртуальном персонаже мужчина рассказал о своем браке
Фото: Kwiyeon Ha / ReutersKwiyeon Ha / Reuters

Кондо много лет фантазировал о романе с Хацунэ Мику — вымышленным персонажем, поющим при помощи синтезатора речи и выступающим на сцене в виде голограммы. По его словам, это помогало ему справляться с депрессией. В 2017 году в его отношениях с Хацунэ Мику произошел прорыв: у него появилось устройство Gatebox, которое позволяло общаться с виртуальными персонажами. Раздобыв его, мужчина немедленно предложил возлюбленной руку и сердце. Та ответила согласием и произнесла: «Пожалуйста, относитесь ко мне хорошо».

Пользователи Gatebox могли подать заявку на получение неофициального свидетельства о браке с виртуальными персонажами, и Кондо воспользовался этой возможностью. Свадьба состоялась в 2018 году. Хотя он пригласил на нее своих родственников и коллег, никто из них не пришел. Тем не менее, на церемонии присутствовали 39 человек — преимущественно его знакомые по интернету.

После прекращения поддержки программного обеспечения Gatebox Кондо больше не может разговаривать с «супругой». Но, по его словам, его любовь к голографической певице не ослабела. «Моя любовь к Мику не изменилась, — утверждает он. — Я устроил свадебную церемонию, потому что думал, что смогу быть с ней навсегда».

Кондо признается, что всегда чувствовал сильное и даже для себя необъяснимое влечение к вымышленным персонажам и предпочитал их живым людям. Более того, японец видит себя частью растущего движения людей, которые идентифицируют себя как «фиктосексуалы» (от английского слова fiction — вымысел).

Ранее сообщалось, что студент из американского штата Флорида завел роман с мебелью из IKEA и занялся сексом с тетрисом. Он рассказал, что вступает в странные любовные отношения с неодушевленными объектами, так как находит их сексуально привлекательными.

Безумный мир,Ikea,
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