Мужчина с гаремом из девяти женщин пожаловался на зависть

Артур О'Урсо из Бразилии, прославившийся своим гаремом из девяти женщин, пожаловался на проблемы из-за зависти. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В 2021 году бразилец и его первая жена Луана Казаки оформили неофициальный союз с восемью другими женщинами, чтобы выразить протест против моногамии. Для этого ему пришлось обвенчаться с каждой из них в католической церкви в Сан-Паулу. Поскольку многоженство в Бразилии запрещено законом, брак не имел юридической силы.

Чтобы уделять каждой жене равное внимание, мужчина составил график секса, но вскоре обнаружил, что такая система неработоспособна.

«Иногда мне казалось, что я должен заниматься сексом из-за графика, а не ради удовольствия. В других случаях я занимался сексом с одной женой, а думал о другой»,

— жалуется он.

В итоге О'Урсо отказался от планирования и пустил все на самотек.

Изначально его жены не возмущались тем, как часто теперь одна из них проводит ночь с любимым. Однако О'Урсо признает, что в их полиаморном союзе есть место ревности. Например, когда он делал одной из них дорогой подарок, то другие жены завидовали. В итоге одной из жен надоел такой союз, и она разорвала все связи.

«Все они требуют внимания, привязанности и секса, как часть повседневной жизни, и я не могу сделать больше для одной, чем для другой. Я все еще изучаю наши отношения»,