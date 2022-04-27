Путешествия во времени признаны возможными

Физик Барак Шошани (Barak Shoshany) из Института теоретической физики в Ватерлоо (Канада) признал, что путешествия во времени могут быть возможны, но только в том случае, если путешественник перемещается в параллельные временные линии. Свои выводы ученый опубликовал в журнале SciPost Physics Lecture Notes.

Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее" Кадр из фильма "Назад в будущее"

Как пишет исследователь, путешествия во времени сталкиваются с двумя основными проблемами. Физики предполагают, что для машины времени требуется экзотическая материя, то есть материя с отрицательной энергией. Из квантовой механики следует, что эта материя теоретически может быть создана, но в очень малых количествах. В то же время нет доказательств, что экзотическую материю нельзя получить в количествах, необходимых для путешествий во времени, или без нее нельзя обойтись.

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Вторая проблема, возникающая при путешествиях во времени, связана с парадоксами. Самым знаменитым является парадокс непротиворечивости, когда происходит определенное событие, изменяющее прошлое, но само изменение, в свою очередь, предотвращает событие. Однако парадоксы нельзя создать, поскольку это лишь теоретическое понятие, указывающее на несостоятельность теории, а не событие, которое может произойти на самом деле. Парадоксы путешественника во времени подразумевают, что путешествие невозможно само по себе.

Одной из попыток устранить парадоксы является принцип самосогласованности, предложенный космологом Игорем Новиковым, который утверждает, что путешествие в прошлое возможно, однако изменить его нельзя. Однако Шошани продемонстрировал, что существуют парадоксы, неразрешимые с точки зрения принципа Новикова, однако их можно разрешить, если допустить существование множества параллельных временных линий. Путешественник во времени попадает в прошлое, но в другой временной линии, где он может делать все, что захочет, при этом события в изначальной временной линии остаются неизменными.