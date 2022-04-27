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40 минут назад

Джейн Фонда рассказала, что поклонники задарили ее вибраторами

Газета.Ru

Джейн Фонда рассказала, что после выхода одного из эпизодов сериала "Грейс и Фрэнки" поклонники буквально завалили ее вибраторами. Об этом пишет издание People.

Джейн Фонду поклонники задарили вибраторами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новом ретроспективном ролике, выпущенном Netflix в преддверии выхода заключительных эпизодов сериала "Грейс и Фрэнки", 84-летняя Джейн Фонда рассказала о том, как после серии о секс-игрушках поклонники стали присылать ей вибраторы. Речь идет о третьем сезоне сериала, в котором его героини Грейс и Фрэнки открывают успешную компанию по производству вибраторов, ориентированную на стареющих женщин.

"На Рождество все прислали мне вибраторы. Вы бы видели мой ящик рядом с кроватью",

- сказала актриса в интервью Netflix.

Компания по производству вибраторов – лишь одна из авантюр, в которую ввязываются героини сериала. Поклонникам также запомнилась идея Грейс и Фрэнки выпускать сиденье для унитаза с гидравлическим приводом, которое поможет пожилым людям садиться и вставать в туалете.

Сериал "Грейс и Фрэнки", дебютировавший в 2015 году, длится уже семь сезонов и стал самым продолжительным комедийным сериалом на Netflix.

Безумный мир,Netflix,
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