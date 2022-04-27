Джейн Фонду поклонники задарили вибраторами

Джейн Фонда рассказала, что после выхода одного из эпизодов сериала "Грейс и Фрэнки" поклонники буквально завалили ее вибраторами. Об этом пишет издание People.

В новом ретроспективном ролике, выпущенном Netflix в преддверии выхода заключительных эпизодов сериала "Грейс и Фрэнки", 84-летняя Джейн Фонда рассказала о том, как после серии о секс-игрушках поклонники стали присылать ей вибраторы. Речь идет о третьем сезоне сериала, в котором его героини Грейс и Фрэнки открывают успешную компанию по производству вибраторов, ориентированную на стареющих женщин.

"На Рождество все прислали мне вибраторы. Вы бы видели мой ящик рядом с кроватью",

- сказала актриса в интервью Netflix.

Компания по производству вибраторов – лишь одна из авантюр, в которую ввязываются героини сериала. Поклонникам также запомнилась идея Грейс и Фрэнки выпускать сиденье для унитаза с гидравлическим приводом, которое поможет пожилым людям садиться и вставать в туалете.