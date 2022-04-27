Мужчина спустя семь лет воссоединился с потерянным в такси кошельком с деньгами

Житель Великобритании неожиданно получил по почте кошелек с деньгами, который потерял семь лет назад в такси. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Frank Röder / Globallookpress.com Frank Röder / Globallookpress.com

Энди Эванс, которому сейчас 45 лет, семь лет назад поймал такси после посещения концерта группы The Courteneers. Когда он вышел из автомобиля, то обнаружил, что забыл кошелек. Такси к тому времени уже уехало, и никакой надежды, что его удастся отыскать, не было.

Спустя семь лет Эванс получил по почте посылку, в которой находился его кошелек вместе со всем содержимым. «Это абсолютно невероятно. Сначала я не понял, что это: я забыл про потерю, так как это было очень давно», — заявил он. Мужчина сравнил возвращение кошелька с посланием в бутылке, которое вернулось к отправителю спустя много лет.

В кошельке коричневого цвета лежали две банкноты по 20 фунтов старого образца, которые все еще можно использовать. Более мелкие купюры и монеты англичанину придется обменять в банке. Банковские карты, которые там лежали, теперь бесполезны — их срок действия закончился пять лет назад. Кроме того, в кошельке находились водительские права.

В посылке был указан адрес электронной почты, на который Эванс написал, чтобы отблагодарить доброго человека, который вернул кошелек. В качестве благодарности он предложил денежное вознаграждение. Ему ответил таксист из Манчестера. Он писал, что вернул кошелек не ради вознаграждения, но ответное письмо от Эванса подарило ему улыбку.

Эванс рассказал, что предложил мужчине встретиться и выпить кофе. «Я просто хочу пожать ему руку и сказать спасибо. Он не обязан был делать то, что он сделал. Он отправил его специальной доставкой, которая обошлась ему в восемь фунтов (755 рублей)», — пояснил он.