Мужчина разбогател на продаже использованных носков

Житель Лондона рассказал, что начал хорошо зарабатывать и разбогател на продаже использованных носков, пропитанных его потом. Об этом сообщает The Mirror.

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25-летний Билли-Джо Грей ведет совместную с невестой страницу на сайте OnlyFans и зарабатывает 1,6 тысячи фунтов стерлингов (150 тысяч рублей) в месяц на продаже своих ношенных носков в интернете. Фетишисты платят ему от 10 фунтов (932 рублей) до 30 фунтов (2,7 тысячи рублей) за пару, причем чем больше пота и сильнее запах, тем выше цена. В неделю мужчине удается продать около 12 пар. Таким образом его заработок составляет около 360 фунтов (33,5 тысячи рублей) в неделю.

Грей узнал о существовании спроса на использованные носки, когда получил личное сообщение с таким запросом. Чтобы носки пропитались потом, их приходится носить несколько дней, затем они упаковываются в пакеты и отправляются заказчикам по почте. За доплату британец учитывает и специальные пожелания клиентов. Он отметил, что пользователи сайта интересуются различными предметами одежды: носками, трусами и футболками для занятий в спортзале.

Несмотря на крайне необычный выбор карьеры, Грей охотно рассказывает о ней семье и друзьям, а те поддерживают его начинания.

«У меня есть постоянные покупатели, которые постоянно покупают использованные носки, — рассказывает Грей. — Ради них в определенные дни я хожу в спортзал и ношу носки от одного до трех дней».

Цена устанавливается индивидуально и зависит от того, сколько покупатель готов заплатить.

На одном из опубликованных мужчиной видео он занимается в спортзале, чтобы хорошенько пропитать свои носки потом. Запись набрала более 80 тысяч просмотров в TikTok. Пользователи были в шоке от такого необычного выбора рода деятельности.