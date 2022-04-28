Разъяренная белка напала на пожилого мужчину

Полицейские в американском городе Слайделл, штат Луизиана, спасли пожилого мужчину от напавшей на него разъяренной белки. Об этом сообщает News 19.

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Пенсионер прогуливался возле своего дома, когда с крыши на него неожиданно прыгнула белка. Агрессивный зверек напал на американца и вцепился в его руку.

Очевидец произошедшего вызвал полицию.

«Звонивший сообщил, что 78-летнего мужчину атакует белка, которая грызет его руку. Мужчина пытался задушить грызуна, но не смог его ухватить», — рассказали в полиции.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, мужчина все еще боролся со зверьком.

Полицейские сумели разнять дерущихся, но от полученных травм белка скончалась. Мужчина также получил серьезные травмы, однако врачи ожидают, что его здоровье полностью восстановится.