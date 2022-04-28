Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Офисных работников, ворующих еду из холодильника, заклеймили в интернете

Газета.Ru

Обитатели соцсетей бурно отреагировали на жалобу австралийки, которая осталась без обеда, поскольку кто-то из коллег съел ее еду из общего холодильника. Об этом сообщает News.com.au.

Ворующих еду из холодильника офисных работников заклеймили в интернете
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сотрудница офиса выложила в Facebook* фото пустого контейнера на верхней полке холодильника и написала записку, адресованную "тому, кто съел мой кальцоне".

"Надеюсь, вам понравился мой обед! Я также надеюсь, что вы от меня заразитесь кашлем, который у меня был и будет. Как не стыдно быть плохим человеком",

— написала женщина.

В социальной сети люди прониклись историей и начали делиться своими, признаваясь, что у них из рабочего холодильника крали даже сцеженное молоко. Некоторые рассказывали, что специально оставляли нечто настолько несъедобное, чтобы это никто не мог есть.

"Для воров обедов есть особое место в аду",

"Взять чужую еду из холодильника и съесть ее? Во время пандемии? Вы заслуживаете того, что случится потом",

— написали пользователи.

Другие поспешили отметить, что сотрудница, у который были явные симптомы коронавирусной инфекции, должна была не приходить на работу, а оставаться дома. В таком случае ее обед бы точно никто не съел.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители