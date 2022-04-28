Ворующих еду из холодильника офисных работников заклеймили в интернете

Обитатели соцсетей бурно отреагировали на жалобу австралийки, которая осталась без обеда, поскольку кто-то из коллег съел ее еду из общего холодильника. Об этом сообщает News.com.au.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Сотрудница офиса выложила в Facebook* фото пустого контейнера на верхней полке холодильника и написала записку, адресованную "тому, кто съел мой кальцоне".

"Надеюсь, вам понравился мой обед! Я также надеюсь, что вы от меня заразитесь кашлем, который у меня был и будет. Как не стыдно быть плохим человеком",

— написала женщина.

В социальной сети люди прониклись историей и начали делиться своими, признаваясь, что у них из рабочего холодильника крали даже сцеженное молоко. Некоторые рассказывали, что специально оставляли нечто настолько несъедобное, чтобы это никто не мог есть.

"Для воров обедов есть особое место в аду",

"Взять чужую еду из холодильника и съесть ее? Во время пандемии? Вы заслуживаете того, что случится потом",

— написали пользователи.