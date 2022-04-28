Жених выгнал мать со свадьбы из-за платья невесты

Пользователь Reddit с ником WeddingDressBlue рассказал, что выгнал мать со свадьбы из-за того, что она без разрешения выложила в соцсети фотографию свадебного платья невесты. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Поводом для конфликта стало то, что невеста запретила матери жениха публиковать фото, сделанные во время примерок свадебного платья. Она хотела удивить им своего отца и будущего мужа, когда пойдет к алтарю, и даже наняла двух фотографов, чтобы запечатлеть этот момент на память.

Несмотря на запрет, за 30 минут до свадьбы мать жениха выложила в соцсеть фотографии невесты в свадебном платье и фате. Уведомления о снимке получили все гости, в том числе и отец невесты. В результате сюрприз был испорчен.

«Моя жена узнала об этом только после церемонии, так как была занята последними приготовлениями перед выходом к алтарю»,

— рассказал жених.

Когда церемония в церкви закончилась, жених выгнал мать со свадьбы и не разрешил ей присутствовать на банкетной части. «Я не хочу, чтобы мама больше присутствовала в моей жизни, потому что то, что она сделала, было мелочным и эгоистичным», — объясняет он. Вслед за матерью со свадьбы ушли его младшая сестра, отец и еще несколько членов семьи.