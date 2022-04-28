Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
2 часа назад

Жених выгнал мать со свадьбы из-за платья невесты

Lenta.ru

Пользователь Reddit с ником WeddingDressBlue рассказал, что выгнал мать со свадьбы из-за того, что она без разрешения выложила в соцсети фотографию свадебного платья невесты. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жених выгнал мать со свадьбы из-за платья невесты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поводом для конфликта стало то, что невеста запретила матери жениха публиковать фото, сделанные во время примерок свадебного платья. Она хотела удивить им своего отца и будущего мужа, когда пойдет к алтарю, и даже наняла двух фотографов, чтобы запечатлеть этот момент на память.

Несмотря на запрет, за 30 минут до свадьбы мать жениха выложила в соцсеть фотографии невесты в свадебном платье и фате. Уведомления о снимке получили все гости, в том числе и отец невесты. В результате сюрприз был испорчен.

«Моя жена узнала об этом только после церемонии, так как была занята последними приготовлениями перед выходом к алтарю»,

— рассказал жених.

Когда церемония в церкви закончилась, жених выгнал мать со свадьбы и не разрешил ей присутствовать на банкетной части. «Я не хочу, чтобы мама больше присутствовала в моей жизни, потому что то, что она сделала, было мелочным и эгоистичным», — объясняет он. Вслед за матерью со свадьбы ушли его младшая сестра, отец и еще несколько членов семьи.

Ранее сообщалось, что шафер тайком накормил голодных гостей пиццей на вегетарианской свадьбе и разозлил невесту. По его словам, ему стало ясно, что предложенной гостям еды недостаточно на целый день.

Безумный мир,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители