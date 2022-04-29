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1 час назад

Мужчина 166 дней ел исключительно сырое мясо и оказался на грани безумия

Lenta.ru

Видеоблогер из США 166 дней питался исключительно сырыми курицей, рыбой и говядиной и напугал подписчиков. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина 166 дней ел исключительно сырое мясо и оказался на грани безумия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользователь Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) @rawmeatexperiment начал питаться сырым мясом в конце прошлого года. Его типичный прием пищи состоит из сырых стейков, сырой рыбы и сырых куриных грудок. Мужчина запивает еду яичными желтками, парным молоком и водой из натуральных источников.

@rawmeatexperiment шутит, что будет придерживаться мясной диеты, пока не умрет от бактерий, и делает это уже более полугода. Необычный эксперимент принес ему 144 тысячи подписчиков, многие из которых сомневаются в его безопасности и психическом здоровье. Они утверждают, что его посты становятся все более и более странными.

«Посмотрите на эту страницу и скажите мне: он не в себе, слегка тронулся умом, или находится на грани безумия?» — интересуется один из них в комментариях к постам @rawmeatexperiment. «Пей больше воды, брат», — советует блогеру другой.

Безумный мир,
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