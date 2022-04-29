Мужчина 166 дней ел исключительно сырое мясо и оказался на грани безумия

Пользователь Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) @rawmeatexperiment начал питаться сырым мясом в конце прошлого года. Его типичный прием пищи состоит из сырых стейков, сырой рыбы и сырых куриных грудок. Мужчина запивает еду яичными желтками, парным молоком и водой из натуральных источников.

@rawmeatexperiment шутит, что будет придерживаться мясной диеты, пока не умрет от бактерий, и делает это уже более полугода. Необычный эксперимент принес ему 144 тысячи подписчиков, многие из которых сомневаются в его безопасности и психическом здоровье. Они утверждают, что его посты становятся все более и более странными.