Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Крупный кенгуру набросился на пенсионерку

Lenta.ru

В Австралии 68-летняя пенсионерка оказалась в больнице после нападения кенгуру. Об этом сообщает Daily Mirror.

Крупный кенгуру набросился на пенсионерку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел утром 29 апреля на поле для гольфа в черте города Голд-Кост, штат Квинсленд. Пожилая женщина шла по полю, когда к ней приблизился крупный кенгуру. Агрессивное животное набросилось на австралийку, свалило мощным пинком, избило лапами на земле и убежало.

Пенсионерку доставили в больницу с травмами головы, рук и ног. Врачам пришлось наложить ей множество швов. Особенно пострадало лицо женщины, на которое пришелся удар задних ног кенгуру.

В Департаменте окружающей среды и науки штата Квинсленд заявили, что нападения кенгуру на человека довольно редкое явление, однако они происходят, когда животные решают, что от человека исходит угроза.

«Риск подобного происшествия очень мал, но мы все равно должны быть очень осторожны рядом с этими животными»,

— говорится в заявлении ведомства.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители