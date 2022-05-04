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42 минуты назад

Женщина решила выбросить лотерейный билет с выигрышем на пять миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1

Невнимательная жительница пригорода австралийского Мельбурна едва не выбросила лотерейный билет с выигрышем, составлявшим 100 тысяч австралийских долларов (более пяти миллионов рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина едва не потеряла 5 млн. из-за невнимательности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина, чье имя не сообщается, купила билет моментальной лотереи за пять австралийских долларов (240 рублей).

«Я стерла защитный слой, подумала, что ничего не выиграла, и решила бросить билет в урну, — рассказывает она. — Но муж сказал: "Давай проверим его еще раз". Он присмотрелся и заявил: "Ты выиграла!"».

Австралийка призналась, что рада, что не выбросила билет.

«Думаю, теперь мне придется поделиться выигрышем с мужем»,

— добавила она.

Женщина рассказала, что каждую неделю покупает билеты моментальной лотереи, но никогда не получала крупных выигрышей. На доставшиеся ей деньги она купит новый автомобиль, а оставшееся потратит на детей.

Безумный мир,
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