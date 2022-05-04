Мужчина купил попугая, исполняющего дэт-металл

Житель США купил попугая, который исполняет дэт-металл, пишет LADBible. Хозяин птицы не мог понять, какие звуки она издает, пока зрители не сообщили ему, что это слова из песни.

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Бодан Рейкьявик купил какаду в интернете. Когда птица оказалась в его доме, она начала издавать непонятные американцу звуки. Пытаясь понять, что происходит, мужчина записал видео с питомцем, опубликовав ролик в соцсетях.

"Я купил этого какаду, а он продолжает издавать странные звуки",

— пожаловался американец.

Зрители, послушав попугая, сообщили Бодану, что птица напевает слова из песни дэт-металл группы Drowning Pool. Этот факт настолько развеселил людей, что некоторые комментаторы придумали для какаду новое прозвище.

"Это не какаду, это рокаду",

— пишут люди.