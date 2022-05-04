Мужчина купил попугая, исполняющего дэт-металл

Житель США купил попугая, который исполняет дэт-металл, пишет LADBible. Хозяин птицы не мог понять, какие звуки она издает, пока зрители не сообщили ему, что это слова из песни.
Бодан Рейкьявик купил какаду в интернете. Когда птица оказалась в его доме, она начала издавать непонятные американцу звуки. Пытаясь понять, что происходит, мужчина записал видео с питомцем, опубликовав ролик в соцсетях.
"Я купил этого какаду, а он продолжает издавать странные звуки",
— пожаловался американец.
Зрители, послушав попугая, сообщили Бодану, что птица напевает слова из песни дэт-металл группы Drowning Pool. Этот факт настолько развеселил людей, что некоторые комментаторы придумали для какаду новое прозвище.
"Это не какаду, это рокаду",
— пишут люди.
Ранее ученым удалось раскрыть тайну долголетия попугаев.