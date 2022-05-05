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55 минут назад

Восьмилетний мальчик подрался с акулой и победил

Lenta.ru

В Таиланде восьмилетний мальчик подрался с напавшей на него акулой и сумел самостоятельно отбиться от нее. Об этом сообщает Metro.

Восьмилетний мальчик подрался с акулой и победил
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в воскресенье, 1 мая, в провинции Пхукет. Напат Чайярак Христенко отправился на пляж вместе родителями и купался у берега. Внезапно, по словам очевидцев, он закричал и начал отбиваться от чего-то в воде.

«Я почувствовал боль, посмотрел вниз и увидел, что меня за ногу схватила акула»,

— позднее рассказал ребенок полицейским и добавил, что никогда раньше не испытывал такой сильной боли.

Мальчик не растерялся, принялся бить рыбу кулаками по голове и победил — после нескольких ударов акула разжала челюсти и ретировалась, а мальчик смог выбраться на берег. Как рассказали родители ребенка, его правая нога была серьезно повреждена и сильно кровоточила. Спасатели сразу же доставили пострадавшего в больницу.

Первоначально врачи полагали, что Христенко стал жертвой нападения барракуды, однако после консультации с ихтиологами пришли к выводу, что его атаковала черноперая или тупорылая акула. Специалисты предположили, что акула приняла ногу мальчика за рыбу.

В больнице Христенко наложили швы, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Местные власти установили на пляже предупреждающие знаки и усилили патрулирование акватории.

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