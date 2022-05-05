Фотограф довел невесту до истерики внезапной выходкой

Жительница США получила свои свадебные фотографии, которые довели ее до истерики, пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Оказалось, фотограф пририсовал с помощью Photoshop глаза всем, кто моргнул в кадре. Аная Рамос-Бриджфорд из Пенсильвании недавно вышла замуж, устроив яркую свадьбу. На торжество был приглашен фотограф, который должен был сделать запоминающиеся снимки.

Но после того, как невеста получила готовые кадры, она не могла перестать смеяться. Всему виной идея фотографа дорисовать глаза всем, кто моргнул на фото. По мнению Анаи, это выглядело нелепо, смешно и страшно одновременно, поэтому она решила поделиться снимками с пользователями соцсетей.

"Я расстроена, но не могу не смеяться",

— прокомментировала Рамос-Бриджфорд.

Зрители, увидев фотографии, поблагодарили американку за хорошее настроение. По мнению людей, ничего смешнее они еще не видели.

"Я плачу от смеха",