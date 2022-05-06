Девушка вколола ботокс в стопы ради туфель на каблуках

Стилистка Эбби Макхейл вколола ботокс в стопы ради того, чтобы носить высокие каблуки без боли всю ночь. Соответствующей информацией она поделилась с изданием The Sun.

По словам девушки, в молодости она часто выходила в свет в туфлях на 15-сантиметровых шпильках, однако теперь не может ходить в них долгое время. Несмотря на болевые ощущения, Макхейл все равно любит носить босоножки на высокой платформе, поэтому она сделала инъекции ботокса в подушечки стоп.

Отмечается, что соответствующая процедура, направленная на снижение чувствительности, обошлась девушке в 350 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей). Кроме того, Макхейл рассказала изданию, что ботокс помогает справиться с чрезмерным потоотделением, а также воспалением в обрабатываемой области.