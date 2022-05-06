Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Девушка вколола ботокс в стопы ради туфель на каблуках

Lenta.ru

Стилистка Эбби Макхейл вколола ботокс в стопы ради того, чтобы носить высокие каблуки без боли всю ночь. Соответствующей информацией она поделилась с изданием The Sun.

Девушка вколола ботокс в стопы ради туфель на каблуках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, в молодости она часто выходила в свет в туфлях на 15-сантиметровых шпильках, однако теперь не может ходить в них долгое время. Несмотря на болевые ощущения, Макхейл все равно любит носить босоножки на высокой платформе, поэтому она сделала инъекции ботокса в подушечки стоп.

Отмечается, что соответствующая процедура, направленная на снижение чувствительности, обошлась девушке в 350 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей). Кроме того, Макхейл рассказала изданию, что ботокс помогает справиться с чрезмерным потоотделением, а также воспалением в обрабатываемой области.

Героиня материала подчеркнула, что отправилась на вечеринку после проделанной манипуляции и не почувствовала боли в ногах, несмотря на то что танцевала на 10-сантиметровых шпильках. Журналисты издания предполагают, что такие знаменитости, как актриса Николь Кидман и телезвезда Ким Кардашьян, также облегчают боль, вызванную неудобной обувью, упомянутым способом.

Безумный мир,Николь Кидман,Ким Кардашьян,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители