Молодожены подожгли себя во время свадьбы

Жених и невеста удивили гостей свадьбы после того, как подожгли свои костюмы во время церемонии, пишет LADBible. По словам молодоженов, это трюк был спланирован, а сами они были профессиональными каскадерами.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Гейб и Амбир познакомились, когда работали каскадерами на съемках голливудских фильмов. После длительных отношений пара решила сыграть свадьбу и решила, что торжество должно быть запоминающимся.

Под конец свадьбы новобрачные устроили представление, выйдя к собравшимся, объятые пламенем. Так как Гейб и его возлюбленная профессионалы своего дела, ситуация находилась под контролем.

Позже кадры со свадьбы появились в сети. Впрочем, зрителей больше удивил не сам трюк, а то, как жених и невеста идеально подходят друг другу. Комментаторы пожелали им счастья, выразив надежду, что их брак будет действительно огненным.

"Вы созданы друг для друга",

— написали комментаторы.