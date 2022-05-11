Сестры перепутали женихов из-за отключения света

В индийской деревне в штате Мадхья-Прадеш была запланирована двойная свадьба сестер. Однако из-за внезапного отключения света во время церемонии случился невероятный казус, сообщает Daily Mail.

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Согласно традиции, во время церемонии бракосочетания священник читает молитву перед молодоженами. Так было и на свадьбе сестер. Когда свет отключили, священник продолжил церемонию, но случайно перепутал пары: обе девушки были одеты в красные платья, а их лица покрывала вуаль.

Между прочим, согласно индийской традиции, женихи тоже скрывают лицо вуалью из цветов во время церемонии бракосочетания.

Позже стало известно, что досадную ошибку исправили.