Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Сестры перепутали женихов из-за отключения света

Мира Маркина

В индийской деревне в штате Мадхья-Прадеш была запланирована двойная свадьба сестер. Однако из-за внезапного отключения света во время церемонии случился невероятный казус, сообщает Daily Mail.

Сестры перепутали женихов из-за отключения света
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно традиции, во время церемонии бракосочетания священник читает молитву перед молодоженами. Так было и на свадьбе сестер. Когда свет отключили, священник продолжил церемонию, но случайно перепутал пары: обе девушки были одеты в красные платья, а их лица покрывала вуаль.

Между прочим, согласно индийской традиции, женихи тоже скрывают лицо вуалью из цветов во время церемонии бракосочетания.

Позже стало известно, что досадную ошибку исправили.

Ранее мы писали о том, как посещение Индии может повлиять на ментальное здоровье.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители