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2 часа назад

Звезда "Зеленой мили" приклеил себя к столешнице в Starbucks из-за повышения цен

Газета.Ruиещё 1

Звезда фильма "Зеленая миля", сериалов "Американская история ужасов" и "Наследники" Джеймс Кромвелл в рамках акции PETA приклеил себя к столику в нью-йоркской кофейне Starbucks, пишет Washington Post.

Звезда "Зеленой мили" приклеил себя к столешнице в Starbucks
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так он выступил против повышения цен за растительное молоко в напитках. "Более 13 тыс. покупателей вас просили, просим и мы — перестаньте наценять веганское молоко. Когда вы перестанете обогащаться, пока страдают покупатели, животные и природа",

— говорил с места на камеру 82-летний артист.

Вместе с ним руки к столам приклеили еще несколько протестующих. На место протеста прибыла полиция, кофейню ненадолго закрыли, а протестующие отклеились от столешниц и разошлись. По словам очевидцев, в противном случае их могли арестовать.

Ранее сообщалось, что балалаечники выступили у генконсульства Швеции в знак протеста против "отмены" балалайки.

Безумный мир,Джеймс Кромвелл,Starbucks,
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