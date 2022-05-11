Звезда "Зеленой мили" приклеил себя к столешнице в Starbucks

Звезда фильма "Зеленая миля", сериалов "Американская история ужасов" и "Наследники" Джеймс Кромвелл в рамках акции PETA приклеил себя к столику в нью-йоркской кофейне Starbucks, пишет Washington Post.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Так он выступил против повышения цен за растительное молоко в напитках. "Более 13 тыс. покупателей вас просили, просим и мы — перестаньте наценять веганское молоко. Когда вы перестанете обогащаться, пока страдают покупатели, животные и природа",

— говорил с места на камеру 82-летний артист.

Вместе с ним руки к столам приклеили еще несколько протестующих. На место протеста прибыла полиция, кофейню ненадолго закрыли, а протестующие отклеились от столешниц и разошлись. По словам очевидцев, в противном случае их могли арестовать.