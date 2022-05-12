Во Франции призвали держаться подальше от пьяных оленей

Власти Франции предупредили местных жителей, чтобы они держались подальше от пьяных оленей, пишет UPI. Нетрезвые животные могут повести себя агрессивно и нанести людям травмы.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В Нормандии все чаще начали замечать оленей, которые выходят из леса в опьяневшем состоянии. Всему виной почки на ветках деревьев, которыми питаются эти животные. Сахар, содержащийся в растениях, начинает бродить в желудках зверей, проходя процесс ферментации и выделяя алкоголь.

Помимо того, что поведение опьяневших оленей непредсказуемо, они представляют опасность для жителей, особенно для водителей. Специалисты предупреждают, что стоит держаться от животных подальше и не провоцировать их. Как отметили местные чиновники, олени придут в норму к концу мая, когда на деревьях распустятся все почки.