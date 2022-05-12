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30 минут назад

Во Франции призвали жителей держаться подальше от пьяных оленей

Газета.Ru

Власти Франции предупредили местных жителей, чтобы они держались подальше от пьяных оленей, пишет UPI. Нетрезвые животные могут повести себя агрессивно и нанести людям травмы.

Во Франции призвали держаться подальше от пьяных оленей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В Нормандии все чаще начали замечать оленей, которые выходят из леса в опьяневшем состоянии. Всему виной почки на ветках деревьев, которыми питаются эти животные. Сахар, содержащийся в растениях, начинает бродить в желудках зверей, проходя процесс ферментации и выделяя алкоголь.

Помимо того, что поведение опьяневших оленей непредсказуемо, они представляют опасность для жителей, особенно для водителей. Специалисты предупреждают, что стоит держаться от животных подальше и не провоцировать их. Как отметили местные чиновники, олени придут в норму к концу мая, когда на деревьях распустятся все почки.

Ранее в Австралии полиция спасла двух полуголых мужчин, загнанных оленем в лес.

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