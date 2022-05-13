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57 минут назад

Мужчина сделал необычное предложение и подвергся критике

Lenta.ru

Пользователь TikTok под ником @m.mojela из провинции Лимпопо, ЮАР, выбрал необычное время и место для предложения возлюбленной и опустился на одно колено во время похорон ее отца. Он поделился видео с подписчиками и подвергся критике.

Мужчина сделал необычное предложение и подвергся критике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах видно, как убитая горем будущая невеста сидит рядом с другой девушкой, предположительно, родственницей, и в этот момент мужчина решил сделать ей предложение. За его спиной видно гроб. На лицах удивленных гостей можно видеть смесь радости, грусти и смятения. Несмотря на неоднозначность ситуации, девушка принимает предложение, и избранник надевает на ее палец кольцо.

Ролик набрал почти 800 комментариев, в большинстве из которых пользователи удивлялись, почему мужчина решил выбрать столь странный момент. Другие обвинили его в том, что он не уважает семью избранницы и ее умершего отца.

«Мне кажется, что он должен был подождать, пока пройдут похороны... как можно радоваться, когда тебе так больно», — написал один из комментаторов.

Безумный мир,
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