Мужчина сделал необычное предложение и подвергся критике

Пользователь TikTok под ником @m.mojela из провинции Лимпопо, ЮАР, выбрал необычное время и место для предложения возлюбленной и опустился на одно колено во время похорон ее отца. Он поделился видео с подписчиками и подвергся критике.

На кадрах видно, как убитая горем будущая невеста сидит рядом с другой девушкой, предположительно, родственницей, и в этот момент мужчина решил сделать ей предложение. За его спиной видно гроб. На лицах удивленных гостей можно видеть смесь радости, грусти и смятения. Несмотря на неоднозначность ситуации, девушка принимает предложение, и избранник надевает на ее палец кольцо.

Ролик набрал почти 800 комментариев, в большинстве из которых пользователи удивлялись, почему мужчина решил выбрать столь странный момент. Другие обвинили его в том, что он не уважает семью избранницы и ее умершего отца.