В Великобритании ротвейлер сбежал из дома, чтобы пойти в бар

В Великобритании ротвейлер открыл входную дверь, когда никого не было, и убежал в бар, где его всегда кормят и гладят посетители, сообщает The Sun.

Вуди, 18-месячный ротвейлер, сбежал из дома, пока его 38-летний хозяин отдыхал с друзьями. Обычно мужчина берет его с собой в бар дважды в неделю. Там посетители угощают пса разными вкусностями и обнимают, что очень нравится ротвейлеру. Однако в этот раз Вуди остался один дома. С такой несправедливостью собака мериться не собиралась, поэтому открыла входную дверь и убежала. В доме установлены камеры, по которым хозяин увидел, как ротвейлер лапами открыл замок. На записи соседей видно, что пес идет по направлению к бару около 11 вечера.

Затем его зафиксировали и камеры заведения. Входная дверь в бар была закрыта, поэтому Вуди начал стучать и смотреть в окно. Работник заведения заметил знакомого пса и впустил его. Как только хозяину рассказали о сбежавшей собаке, он сразу же приехать ее забрать.