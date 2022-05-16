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3 часа назад

В Великобритании ротвейлер сбежал из дома, чтобы пойти в бар

Газета.Ru

В Великобритании ротвейлер открыл входную дверь, когда никого не было, и убежал в бар, где его всегда кормят и гладят посетители, сообщает The Sun.

В Великобритании ротвейлер сбежал из дома, чтобы пойти в бар
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вуди, 18-месячный ротвейлер, сбежал из дома, пока его 38-летний хозяин отдыхал с друзьями. Обычно мужчина берет его с собой в бар дважды в неделю. Там посетители угощают пса разными вкусностями и обнимают, что очень нравится ротвейлеру. Однако в этот раз Вуди остался один дома. С такой несправедливостью собака мериться не собиралась, поэтому открыла входную дверь и убежала. В доме установлены камеры, по которым хозяин увидел, как ротвейлер лапами открыл замок. На записи соседей видно, что пес идет по направлению к бару около 11 вечера.

Затем его зафиксировали и камеры заведения. Входная дверь в бар была закрыта, поэтому Вуди начал стучать и смотреть в окно. Работник заведения заметил знакомого пса и впустил его. Как только хозяину рассказали о сбежавшей собаке, он сразу же приехать ее забрать.

Оказалось, что ротвейлер открыл входную дверь, но не закрыл ее, поэтому в дом мог проникнуть любой, однако обошлось без происшествий. Хозяин намерен поменять замок, чтобы собака больше не могла самостоятельно выйти на улицу.

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