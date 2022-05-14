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3 часа назад

Поросенок-мутант с одной головой и двумя телами родился в Бразилии

Lenta.ruиещё 1

На одной из ферм в Бразилии родился поросенок с одной головой и двумя телами. Об этом сообщает Daily Mirror.

Поросенок-мутант с одной головой и двумя телами родился в Бразилии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Странное существо родилось в муниципалитете Сан-Мигел-ду-Уэсти, штат Санта-Катарина. У мутанта была одна голова, но два тела, которые разделялись в районе груди. Животное появилось на свет мертвым.

Ученые Университета Западной Санта-Катарины изучили тело существа и пришли к выводу, что имеют дело с двумя сросшимися свиноматками, которые обладают общим черепом, грудной клеткой и сердцем, но самостоятельным набором внутренних органов в каждой из нижних частей тела.

Биолог Джексон Преусс рассказал, что подобная аномалия встречается крайне редко, и такие сиамские близнецы очень редко способны к жизни.

Безумный мир,
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