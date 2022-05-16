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1 час назад

Женщина дважды получила выговор на работе за свои пышные формы

Lenta.ru

Жительница Калифорнии Нина Осегеда дважды получила выговор на работе за свои пышные формы, при этом не нарушив корпоративный дресс-кода. На ее ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Scottish Sun.

Женщина дважды получила выговор на работе за свои пышные формы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша с никнеймом ninaosegueda разместила видео, в котором продемонстрировала свой повседневный деловой образ. Женщина запечатлела себя на камеру в облегающем темно-синем платье длиной до колен и туфлях на невысоких каблуках.

Автор публикации пожаловалась, что столкнулась с негативными комментариями коллег и начальства из-за своих объемных от природы форм.

«Я уже поняла, что совсем не важно, как я одета. Моя фигура автоматически делает любую вещь чересчур откровенной, а ведь это просто мой обычный внешний вид», — добавила американка.

Подписчиков возмутило поведение коллег американки, о чем они принялись высказываться в комментариях.

«Это не твоя вина», «У моей подруги точно такая же проблема. Ей часто приходят жалобы из отдела кадров», «Женственность — это и благословение, и проклятье», «Я специально ношу мешковатую одежду по той же причине», — писали они.

Безумный мир,
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