Женщина дважды получила выговор на работе за свои пышные формы

Жительница Калифорнии Нина Осегеда дважды получила выговор на работе за свои пышные формы, при этом не нарушив корпоративный дресс-кода. На ее ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Scottish Sun.

Блогерша с никнеймом ninaosegueda разместила видео, в котором продемонстрировала свой повседневный деловой образ. Женщина запечатлела себя на камеру в облегающем темно-синем платье длиной до колен и туфлях на невысоких каблуках.

Автор публикации пожаловалась, что столкнулась с негативными комментариями коллег и начальства из-за своих объемных от природы форм.

«Я уже поняла, что совсем не важно, как я одета. Моя фигура автоматически делает любую вещь чересчур откровенной, а ведь это просто мой обычный внешний вид», — добавила американка.

Подписчиков возмутило поведение коллег американки, о чем они принялись высказываться в комментариях.