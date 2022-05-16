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6 минут назад

Любительница лотерей устроила эксперимент и лишилась 286 миллионов

Lenta.ru

Любительница лотерей из английского города Госпорт, графство Гэмпшир, решилась на эксперимент, изменила привычные числа, которыми она играла в лотерею, и потеряла крупную сумму денег. Об этом сообщает Daily Mail.

Любительница лотерей устроила эксперимент и лишилась 286 миллионов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

45-летняя мать четверых детей Лорна Харт рассказала, что играет в лотерею EuroMillions цифрами 3, 25, 27, 28 и 29 каждую неделю в течение восьми лет. Женщина ушла с работы из-за инвалидности и надеялась подзаработать денег. Однако однажды ей захотелось попытать счастье и устроить эксперимент, поставив на другие номера. Утром в четверг, 12 мая, Харт зашла на сайт лотереи, чтобы проверить результаты, и лишилась дара речи. Оказалось, что она могла бы выиграть джекпот размером 3,6 миллиона фунтов стерлингов (286,6 миллиона рублей), если бы использовала привычные цифры.

«Я была опустошена, буквально, абсолютно выпотрошена. Я позвонила своему партнеру Крейгу и сказала: "Ты никогда не догадаешься, что произошло". Он сказал, что выигрышу просто не суждено было случиться, и рассказал обо всех проблемах, которые могли бы принести большие деньги», — поделилась Харт.

Несмотря на неудачу, женщина не планирует оставлять попытки победить — она продолжит играть любимыми цифрами. По словам Харт, она все равно решила встретиться с друзьями и съесть по кусочку торта вместо шампанского, которое принято пить в случае выигрыша. «По крайней мере, у меня есть семья и друзья. Вот что действительно важно», — заключила она.

Безумный мир,
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