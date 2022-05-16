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50 минут назад

Блогерша заказала платье у швеи и получила «костюм утки»

Lenta.ruиещё 1

Блогерша заказала вечернее платье у знакомой швеи и получила неудачно скроенный «костюм утки». Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

На размещенном в сети видео юзерша с никнеймом sammeay показала образец желаемого наряда из интернета — силуэтное платье бежевого цвета, расшитое бисером и украшенное воланами из фатина и перьев. Затем девушка запечатлела себя на камеру во время примерки и продемонстрировала получившийся результат, который, по ее словам, не оправдал ожиданий.

Девушка рассказала, что рассмеялась, увидев сшитое портным платье. Заказчица объяснила, что наряд существенно отличался по крою и оттенку, а декор из перьев оказался слишком вычурным.

Упомянутый ролик удивил подписчиков, о чем они принялись высказываться в многочисленных комментариях. «Я плачу вместе с тобой», «Я даже не вижу твое лицо», «Почти то же самое, если прищуриться», «Как птенец», — писали пользователи сети.

В апреле подружка невесты заказала наряд у швеи за несколько недель до свадьбы и получила «костюм фламинго». Девушка отправила мастеру фото желаемой вещи, на котором было изображено облегающее золотистое платье с корсетным лифом, декорированным перьями. Полученный почтой предмет гардероба был неумело скроен и сшит из ткани другого цвета.

Безумный мир,Видео,
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