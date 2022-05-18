Самые странные московские квартиры с ремонтом

Как выяснили в 2015 году ученые из Университета Иллинойса, проводившие эксперименты с использованием тестов психолога Пола Торренса, богатые люди заметно проигрывают бедным в креативности. Особенно отчетливо отсутствие воображения у обеспеченных людей прослеживается в обустройстве личного пространства.

Фото: Мир квартир Мир квартир

Этот факт подтверждается наглядными примерами из объявлений о продаже московских квартир с ремонтом. По ним видно, что использование направления «вырвиглаз» в дизайне помещений зависит от количества затраченных средств напрямую.

Видео дня

Красота-то какая, лепота

Если вы всегда мечтали жить в музее, то этот вариант для вас. В продаже многокомнатная квартира общей площадью 325 кв. м и стоимостью 125 миллионов рублей, расположенная на третьем этаже пятиэтажного исторического особняка 1906 года постройки по адресу: Москва, Мясницкая улица, 24/7с1.

Мир квартир

Убранство этих хором позволяет проводить международные саммиты и принимать гостей любого уровня, включая президентов. Они точно будут чувствовать себя в своей тарелке. Чего не скажешь про обычных смертных, которые, скорее всего, сразу ослепнут от такого великолепия.

Причем, как видно по фото, цели достичь гармонии в используемых цветовых схемах не было. Наоборот, творца никто не держал, и ему удалось выложиться по полной. Настолько, что затмить это буйство красок будет практически невозможно. Не исключено, что к этому хозяин квартиры и стремился.

Сочетание материалов при этом такое нелепое, что сразу выдает отсутствие какого-либо стиля и опыта у автора шедевра. Впрочем, уверенности в себе ему не занимать. Создание такой разноцветной солянки, заправленной несопоставимым набором персонажей, под силу лишь целеустремленному человеку.

Неверный адрес! Тысяча чертей!

Влияние произведений Александра Дюма на умы россиян, видимо, настолько велико, что каждый третий человек со средствами пытается превратить свою квартиру в Версальский дворец, представляя себя солнцеликим Людовиком XIV. Но денег или фантазии на задуманное часто не хватает. И тогда получаются странные варианты, больше похожие на мебельный магазин.

Мир квартир

Как, например, эта трехкомнатная квартира общей площадью 250 кв. м и стоимостью 59 миллионов рублей, расположенная на втором этаже 25-этажного жилого дома в неизвестной локации, т. к. указанный в объявлении адрес не существует.

Видно, что сначала хозяин следовал плану создать архитектурный шедевр: роспись и лепнина на потолке, золоченые люстры, колоннада, имитирующая паркет плитка, резная мебель из массива в спальне. Но потом что-то пошло не так.

Скорее всего, у квартиры появился новый собственник. Который установил напичканную техникой кухню в стиле «хайтек», абсолютно не сочетающуюся с интерьером. Как и навешанные в произвольном порядке металлические листы на соседней стене и колоннах.

Как и мебель в гостиной, включая обеденную зону, на хромированных ножках. Такой формы и расцветки, какие обычно бывают в привокзальных буфетах.

Дальше – больше. Вероятно, кто-то из членов семьи серьезно провинился. Потому что в его спальне вместо мебели из массива появился комплект производства Шатуры или Миасской мебельной фабрики из ЛДСП. И нечто, похожее на журнальный столик. Многоярусное, разноформенное, из матового стекла и металла. Явно неземного происхождения.

А венец всей коллекции – похожая на склеп черно-белая ванная комната с золотыми аксессуарами. В которой так и хочется застрелиться. Особенно на контрасте с другим санузлом, который успел сделать первый хозяин.

Такой маленький, а уже офис

«Богато жить не запретишь. И площадь квартиры тому не помеха». Это девиз владельца замыкающего наш обзор варианта. Однокомнатной квартиры общей площадью 37,7 кв. м за 11 миллионов рублей, расположенной на первом этаже шестнадцатиэтажного панельного дома по адресу: Москва, Варшавское шоссе, 142, к. 2. Которая была переделана в офис с отдельным входом. И где вместо кухни ведется прием посетителей.

Мир квартир

Небольшой размер помещения не помешал ценителю старинного оружия сделать спальню в стиле «дорохо-бохато» (первое фото в статье) и впихнуть в свой кабинет максимум возможной мебели, включая неизменные атрибуты таких офисов – кожаное кресло и внушительный сейф.