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56 минут назад

iPhone «застрял» в самолёте. Его не могли найти несколько рейсов подряд

Ferra.ru

Пассажир рейса австралийской авикомпании Qantas потерял айфон в самолете. И найти его не могли на протяжении нескольких рейсов.

Пассажир смог найти «застрявший» в самолете iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мужчина связался с Qantas, чтобы те помогли ему в этой глупой ситуации. Он рассказал, что его жена, кажется, оставила свой iPhone в самолете. Пользователи догадались использовать приложение Find My и узнали таким образом, что телефон остался на борту самолёта, который летел рейсом из Сиднея в Окленд. После этого смартфон вернулся обратно в Сидней, затем покинул город и отправился в Гонолулу и наконец снова оказался в Сиднее. Но и на этом его приключения не закончились: айфон снова прилетел в Окленд и вернулся потом в Сидней.

Пользователи решили, что устройство застряло в кресле, на котором сидела жена во время первоначального полета. При этом история могла бы быть не такой безобидной. В 2016 году iPhone, застрявший в кресле на рейсе Qantas из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, загорелся после того, как литиевая батарея внутри телефона была деформирована. К счастью, экипаж смог потушить пожар с помощью огнетушителей.

К сожалению, эта история не побудила сотрудников Qantas лучше осматривать свои самолёты перед полетами. В этот раз им повезло: все закончилось благополучно, и iPhone вернули хозяйке.

Безумный мир,
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