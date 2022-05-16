Женщина мылась раз в неделю и рассказала о реакции мужа

Блогерша объяснила желание принимать душ один раз в неделю и рассказала о реакции мужа на свое поведение. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты Ladbible.

Пользовательница сети с никнеймом reindrrop призналась, что отказалась от ежедневного мытья, поскольку этот процесс отнимает у нее слишком много времени.

«Я ненавижу ждать, пока нагреется вода, пока я залезу в ванну, потом помоюсь и высохну»,

— пояснила она. Кроме того, женщина заявила, что ненавидит сушить волосы из-за шума фена.

Также автор видео страдает от экземы, поэтому предпочитает ходить в душ как можно реже, чтобы не раздражать кожу. Вдобавок героиня материала отметила, что предпочитает экономить воду и косметические средства.

«Мой супруг сказал, что ему все равно до тех пор, пока государство не захочет нас разлучить из-за моей неприязни к купанию»,

— передала блогерша слова супруга.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к посту reindrrop, о чем принялись писать в комментариях под постом. Так, одни сочли поведение женщины странным.

«Как можно не купаться в жаркий день? Ты же буквально воняешь», «Я купаюсь дважды в день, особенно в период менструации, это же простые правила гигиены», «Я в шоке. Как так можно?»

— высказывались они.

В то же время другие комментаторы поддержали выбор юзерши.

«Главное, чтобы тебе было комфортно!», «Я тоже моюсь редко и не вижу в этом проблемы», «Круто, что ты призналась в этом», «Я думаю, так делают многие, просто боятся признаться»,