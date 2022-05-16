Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
53 минуты назад

Женщина мылась раз в неделю и рассказала о реакции мужа

Lenta.ru

Блогерша объяснила желание принимать душ один раз в неделю и рассказала о реакции мужа на свое поведение. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты Ladbible.

Женщина мылась раз в неделю и рассказала о реакции мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом reindrrop призналась, что отказалась от ежедневного мытья, поскольку этот процесс отнимает у нее слишком много времени.

«Я ненавижу ждать, пока нагреется вода, пока я залезу в ванну, потом помоюсь и высохну»,

— пояснила она. Кроме того, женщина заявила, что ненавидит сушить волосы из-за шума фена.

Также автор видео страдает от экземы, поэтому предпочитает ходить в душ как можно реже, чтобы не раздражать кожу. Вдобавок героиня материала отметила, что предпочитает экономить воду и косметические средства.

«Мой супруг сказал, что ему все равно до тех пор, пока государство не захочет нас разлучить из-за моей неприязни к купанию»,

— передала блогерша слова супруга.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к посту reindrrop, о чем принялись писать в комментариях под постом. Так, одни сочли поведение женщины странным.

«Как можно не купаться в жаркий день? Ты же буквально воняешь», «Я купаюсь дважды в день, особенно в период менструации, это же простые правила гигиены», «Я в шоке. Как так можно?»

— высказывались они.

В то же время другие комментаторы поддержали выбор юзерши.

«Главное, чтобы тебе было комфортно!», «Я тоже моюсь редко и не вижу в этом проблемы», «Круто, что ты призналась в этом», «Я думаю, так делают многие, просто боятся признаться»,

— поддержали подписчики.

Безумный мир,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители