Белка свила гнездо на балконе россиянки и родила малышей

В Новосибирске белка поселилась на балконе россиянки, свила гнездо и родила малышей. О своей необычной соседке журналистам KP.RU рассказала хозяйка квартиры Юлия.

Фото: Фото: предоставлено Юлией Антонцевой Фото: предоставлено Юлией Антонцевой

По словам женщины, зверьку полюбился старый стул с обивкой, который стоял на ее незастекленном балконе.

«Как-то я увидела, что стул немножко растрепан. Подумала, что птицы. А однажды утром я увидела белку, которая пришла и растрепала весь стул: порвала зубами обивку, вытаскивала вату, запихивала ее в рот и куда-то уносила! Мне стало очень любопытно, куда она все это тащит», — рассказала собеседница издания.

Позже выяснилось, что обивку зверек таскал в деревянную нишу. Россиянка и ее муж не стали искать гнездо гостьи и начали оставлять для нее орешки. Белка со временем полностью растрепала стул и начала заглядывать за гостинцами. Через некоторое время она пропала, а затем выползла в один из дней и показала хозяевам квартиры весь свой выводок.

«Кот наш заметался у балкона, я выглянула и увидела эту умилительную картину. Сначала заметила маму-белку, за которой на стул постепенно вылезли пять бельчат», — вспомнила Юлия, добавив, что теперь она думает над тем, как лучше поступить с малышами, потому как не знает, стоит ли их поймать и отпустить или же их уведет сама белка.

Комментируя необычный случай, биолог Алексей Яновский заметил, что людям лучше не вмешиваться в жизнь беличьей семьи: по его словам, зверьки со временем сами покинут свое временное пристанище.