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2 часа назад

Чайка утащила из супермаркета 17 килограммов сыра

ИА «Сусанин»

Птица проникала в помещение благодаря автоматическим дверям.

Чайка утащила из супермаркета 17 килограммов сыра
Фото: pixabaypixabay

Лондон. Великобритания. Один из супермаркетов Великобритании стал жертвой систематических ограблений. Как оказалось, продукты из него воровала чайка, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Продавцы не раз замечали, как птица проникает в торговый зал через автоматические двери вместе с покупателями. В помещении чайка хватала с полок продукты, чаще всего сыр, и ретировалась наружу тем же способом.

За год непрошеная гостья похитила в общей сложности не менее 17 кг еды. Ущерб от действий жадной птицы оценили примерно в 300 фунтов стерлингов.

Кстати, недавно в Венеции туристам разрешили отбиваться от голодных и агрессивных чаек водяными пистолетами. «Оружие» пообещали выдавать всем желающим.

Безумный мир,
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