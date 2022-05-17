Чайка утащила из супермаркета 17 килограммов сыра

Птица проникала в помещение благодаря автоматическим дверям.

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Лондон. Великобритания. Один из супермаркетов Великобритании стал жертвой систематических ограблений. Как оказалось, продукты из него воровала чайка, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Продавцы не раз замечали, как птица проникает в торговый зал через автоматические двери вместе с покупателями. В помещении чайка хватала с полок продукты, чаще всего сыр, и ретировалась наружу тем же способом.

За год непрошеная гостья похитила в общей сложности не менее 17 кг еды. Ущерб от действий жадной птицы оценили примерно в 300 фунтов стерлингов.