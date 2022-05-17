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37 минут назад

В Сети продают униформу сотрудников McDonald's за полмиллиона рублей

Газета.Ru

На популярной площадке "Авито" появились объявления о продаже униформы работников сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает Telegram-канал "Москва 24".

В Сети продают униформу сотрудников McDonald's за полмиллиона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пользователи продают полные комплекты формы или поло с логотипами бренда отдельно. Один из продавцов отметил, что за рубашку намерен выручить 500 тыс. рублей.

Есть и предложения заметно дешевле, разброс цен довольно широк. Некоторые элементы гардероба можно приобрести за 500 рублей, некоторые - за несколько тысяч.

16 мая стало известно, что сеть ресторанов McDonald's уходит с российского рынка после 32 лет работы в стране.

Безумный мир,
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