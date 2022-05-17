В Сети продают униформу сотрудников McDonald's за полмиллиона

На популярной площадке "Авито" появились объявления о продаже униформы работников сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает Telegram-канал "Москва 24".

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Пользователи продают полные комплекты формы или поло с логотипами бренда отдельно. Один из продавцов отметил, что за рубашку намерен выручить 500 тыс. рублей.

Есть и предложения заметно дешевле, разброс цен довольно широк. Некоторые элементы гардероба можно приобрести за 500 рублей, некоторые - за несколько тысяч.